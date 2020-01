Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum Neugeschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Wachstum im Schlussquartal habe nachgelassen, aber die Marge sei dafür umso stärker, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Über die Profitabilität des IT-Vermieters und Finanzdienstleisters hätten sich Investoren zuletzt etwas gesorgt, daher sehe er die Margenverbesserungen positiv./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2020 / 08:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2020-01-03/11:10

ISIN: DE000A161N30