In der vergangenen Nacht sorgten Meldungen über den Tod eines hochrangigen iranischen Generals der Al-Kuds-Brigaden durch einen US-Raketenangriff für Trubel an den Börsen. Mit dem Aufwärtspotenzial im Rücken zogen die Ölpreise kräftig an. In Kombination mit dem schwächeren Euro/Dollar-Kurs steigen die Inlandspreise für Heizöl merklich an. Bis zu 1,4 Cent bzw. Rappen klettert der Preis für einen Liter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...