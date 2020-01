TEHERAN (dpa-AFX) - Das iranische Außenministerium hat nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA den Geschäftsträger der Schweizer Botschaft in Teheran einbestellt. Der Iran habe dem Schweizer Diplomaten seinen Protest gegen den "Staatsterrorismus" der USA weitergeleitet, twitterte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Freitag. Die Schweiz vertritt die diplomatischen Interessen Washingtons in Teheran, da Teheran und Washington seit mehr als 40 Jahren keine diplomatischen Beziehungen mehr haben./str/fmb/DP/jha

