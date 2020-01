Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Erholung der Weltwirtschaft, insbesondere im Industriesektor, nimmt zunehmend Gestalt an, so die Experten von Swisscanto Invest.Erstmals seit sieben Monaten sei der globale Einkaufsmanagerindex wieder in der Wachstumszone. Gleichzeitig gebe es Anhaltspunkte, dass die Verlangsamung im Dienstleistungssektor zu Ende gehe. Zudem hätten sich die USA und China auf ein Teilabkommen zur Beilegung des Handelsstreits geeinigt. Dies stelle eine weitere Unterstützung zur konjunkturellen Stabilisierung der Weltwirtschaft dar. Indes entstehe mit den US-Präsidentschaftswahlen 2020 eine neue Quelle der Unsicherheit, schließlich werde der Wahlausgang die US-amerikanische Außen-, Handels- und Wirtschaftspolitik spürbar beeinflussen. ...

