Wien (www.fondscheck.de) - Der Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha erweitert seinen Vorstand, so die Experten von "FONDS professionell".Anfang Juli 2020 werde Dieter Helmle das Führungsgremium des Unternehmens verstärken und für die Betreuung und das Portfoliomanagement strategischer Kunden verantwortlich sein. Damit setze Source For Alpha sein personelles Wachstum der vergangenen Monate fort, betone das Fondshaus in einer Pressemitteilung. Bereits 2019 habe sich der Vermögensverwalter mit zwei Experten verstärkt: Joachim Höpcker trage im Bereich Kundenbetreuung und Portfoliomanagement Verantwortung für vermögende Privatkunden. Sezar Aydogan sei als Relationship Manager Ansprechpartner für semi-institutionelle Investoren und Stiftungen. ...

