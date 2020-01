ams hat das Wandelanleihenrückkaufprogramm, welches am 12. März 2019 angekündigt wurde, am 30. Dezember 2019 nach Ablauf der Laufzeit beendet. Im Rahmen des Rückkaufprogramms wurden Wandelanleihen um mehr als 81 Mio. Dollar zurückgekauft, wie ams informiert. Zudem hat ams die Beschlussvorschla¨ge fu¨r die außerordentliche Hauptversammlung im Zusammenhang mit der U¨bernahme von der Osram Licht AG am 24. Ja¨nner 2020 vero¨ffentlicht. So soll das Grundkapital der Gesellschaft unter materieller Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu 1.649.000.000 Euro auf bis zu 1.733.419.826 Euro durch Ausgabe von bis zu 1.649.000.000 neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro entfällt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...