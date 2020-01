Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach turbulenten Monaten unter Mario Draghi hat sich die Lage im EZB-Rat unter Lagarde entspannt, so Ulf Krauss von der Helaba.Weitere Zinssenkung sei noch nicht vom Tisch, zumal Wachstumsrisiken auch infolge verschärfter geopolitischer Unsicherheiten zuletzt wieder gestiegen seien. Es stehe eine Überprüfung der geldpolitischen Strategie, vorrangig des Inflationsziels, an. Am wahrscheinlichsten sei die Verordnung einer größeren Flexibilität, z.B. in Form einer zusätzlichen Inflationszielspanne. (Ausgabe vom 07.01.2020) (08.01.2020/alc/a/a) ...

