In den 1920ern war die Premier Mine von Ascot Resources eine der profitabelsten und goldreichsten Minen der Welt. Nun wird alles für ein Comeback vorbereitet, 2021 schon soll die Produktion wieder aufgenommen werden. Die Aktie startet bereits durch!

Kommen die "goldenen Zwanziger" zurück?

In den Medien war zum Jahreswechsel viel von den "goldenen Zwanzigern" die Rede. So als hoffe man, dass die "Roaring Twenties" des vorigen Jahrhunderts mit Boom, Parties und einem globalen Rausch zurückkehren könnten. Ob das so kommt, scheint zumindest zum Auftakt des neuen Jahres in Frage zu stehen. Mit dem US-Angriff auf einen iranischen General im Irak eskaliert gerade die Situation in Nahost. Viele westliche Nationen haben ihre Bürger aufgerufen, das Land zwischen Euphrat und Tigris sofort zu verlassen. Mit dieser Eskalation kehrt auch die Angst an die Kapitalmärkte zurück, die Aktienkurse brachen global ein. Der Goldpreis konnte dagegen stürmisch zulegen und notiert heute Morgen knapp unter der Marke von 1.550 Dollar je Unze.

Aktie verdoppelt sich binnen dreier Monate

Von dem höheren Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...