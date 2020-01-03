Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Freitag, 03.01.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 621 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2H63X ISIN: AU000000KP25 Ticker-Symbol: KP1 
Berlin
03.01.20
08:08 Uhr
0,008 Euro
-0,002
-20,00 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
KORE POTASH PLC CDIS Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KORE POTASH PLC CDIS 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,008
0,013
15:07
0,008
0,012
08:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
KORE POTASH
KORE POTASH PLC CDIS Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
KORE POTASH PLC CDIS0,008-20,00 %