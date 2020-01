BMW hat die Garantie für die Batterie des i3 verlängert. Der Autobauer mit Sitz in München erhöht ab sofort die mit der Gewährleistungsfrist von acht Jahren verbundene maximale Laufleistung in Europa von bisher 100.000 auf nunmehr 160.000 Kilometer. Das geht aus einer Mitteilung des Herstellers hervor, in der Kunden der ersten Stunde, die mit ihrem BMW i3 regelmäßig auch längere Distanzen zurücklegen ...

