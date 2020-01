Unterföhring (ots) - 3. Januar 2019. Das Jahr 2020 beginnt mit einer heftigen Grippewelle im TV! In der neuen Sci-Fi-Serie "The Passage - Das Erwachen" (ab 8. Januar 2020, 20:15 Uhr, ProSieben) stehen die USA kurz vor dem Ausbruch einer verheerenden Seuche. FBI-Agent Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar) erhält den Auftrag, das Waisenkind Amy (Saniyya Sidney) in eine geheime Forschungseinrichtung der Regierung zu bringen. Schnell gewinnt der Ex-Elitesoldat das Vertrauen des verängstigten Mädchens. Zu seinem Entsetzen findet er heraus, dass die Forscher Amy auf der Suche nach dem dringend benötigten Grippe-Impfstoff mit einem gefährlichen Virus infizieren wollen. Mit gewaltigen Nebenwirkungen: Die Testpersonen verwandeln sich in blutsaugende Monster. Wolgast will Amy davor um jeden Preis beschützen ... ProSieben zeigt zehn Episoden von "The Passage - Das Erwachen" ab Mittwoch, 8. Januar 2020, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Was THE PASSAGE großartig macht, ist die clevere Weise, in der die Show schnelle Action mit Mystery-Mythologie verbindet. Man könnte gleich mehrere Serien aus dem Stoff machen, aber es fühlt sich nie so an, als wäre das Ganze nur schlecht zusammengeflickt. Es ist vielmehr ein zuweilen überraschendes Gesamt-Erlebnis, das durch Hauptdarsteller Gosselaar zusammengehalten wird."USA TODAY, KELLY LAWLER"The Passage - Das Erwachen"(OT: "The Passage ")Zum ersten Mal im Free-TVAb Mittwoch, 8. Januar 2020, um 20:15 UhrUSA 2019Genre: Science-Fiction / ActionSeries Creator: Liz HeldensPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEPeter EschSenior Redakteur / stellvertretender Vice President Kommunikation/PR FictionKommunikation/PR FictionMedienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +498995071177Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.presse-prosieben.deBildredaktion:Alexandra SchmittTel. +49 [89] 9507-1322Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.comAlle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter www.p7s1-pr.de .Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4483290