Die Spannungen im Nahen Osten nehmen zu Die Vereinigten Staaten führten einen Präventivschlag durch, der auf hochrangige iranische Beamte auf dem Flughafen in Bagdad abzielte. Ghassem Soleimani, einer der iranischen Top-Kommandeure, wurde bei einem Raketenangriff getötet. Soleimani soll für zahlreiche Terroranschläge im Nahen Osten verantwortlich sein, und es wird gemunkelt, dass er Anschläge auf hochrangige US-Beamte vorbereitet hat. Der Iran versprach einen Vergeltungsschlag. Der Rohölpreis steigt heute sprunghaft an, wobei Brent fast 4% höher gehandelt wird. Doch hat sich die fundamentale Situation geändert? Was könnte der Iran tun und wie könnte er den Ölmarkt beeinflussen? Die Straße von Hormus ist der zentrale Engpass ...

