Das Jahr 2019 war für Edelmetall-Investoren ein erfolgreiches Jahr. Je nach Edelmetall ergibt sich ein positiv überraschter (Palladium) oder versöhnlicher (Gold, Silber und Platin) Blick auf die Jahresperformance.Die Entwicklung der letzten Monate hat für die einzelnen Edelmetalle zum Teil unterschiedliche Bestimmungsgründe. Gold schaffte 2019 endlich das Überwinden charttechnisch wichtiger Widerstände, die für sich genommen einigen Optimismus für das Jahr 2020 schaffen. Silber blieb seiner hohen Korrelation gegenüber Gold treu.Von den vielen positiven und negativen Einflussfaktoren auf einen steigenden Goldpreis ragte im Jahr 2019 vor allem der Politikwechsel der großen Notenbanken in der Geldpolitik heraus. Ob man die massiven Liquiditätsspritzen der US-Notenbank nun als QE4 bezeichnen will oder nicht, sie ändern nichts an den neu entstandenen Sickereffekten dieser Liquidität für Aktien und Anleihen.

Den vollständigen Artikel lesen ...