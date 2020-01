Zucker hat im Dezember 2019 unsere Prognose vom 13.11.2019 bestätigt, auf die wir bereits in unserem Beitrag vom 30.10.2019 hingewiesen hatten: Nämlich, dass der Zuckerpreis einen ausgedehnten Doppelboden bildet, der in seinem zweiten Teilboden wiederum eine Doppelboden-Struktur aufweist.Zwar hätte der Anstieg der Umsätze stärker ausfallen können, aber die Preisreaktion ist signifikant genug, um ein Fehlsignal als unwahrscheinlich anzusehen. Der Zuckerpreis hat sich dabei an seiner mittelfristigen Aufwärtstrendlinie entlang gehangelt und steht nun vor dem starken Widerstandsbereich, dessen obere Begrenzung bei 13,44 Dollar liegt.

