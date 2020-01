Weltweit erster Smart LiDAR Sensor wird auf der CES2020 bei einer öffentlichen Testfahrt im Fahrzeug vorgeführt

RoboSense, ein weltweit führender Anbieter von LiDAR-Lösungen zur Wahrnehmung beim autonomen Fahren, gab heute bekannt, dass der Festkörper-LiDAR RS-LiDAR-M1Simple (Simple Sensor Version) nun für einen Preis von $1.898 zur Auslieferung an Kunden bereit steht. Der neue RS-LiDAR-M1Simple ist mit seinen Maßen von 4,3" x 1,9" x 4,7" (110 mm x 50 mm x 120 mm) weniger als halb so groß wie die Vorgängerversion und verfügt über eine leistungsstärkere Hardware, die praktisch identisch mit der Serienversion ist, die an OEMs geliefert wird. Das Design des Hauptkörpers des automobiltauglichen Festkörper-LiDAR ist fertig und versandbereit.

Darüber hinaus wird RoboSense den weltweit ersten intelligenten Festkörper-LiDAR, den RS-LiDAR-M1Smart (Smart Sensor Version), auf der CES 2020 in Las Vegas, die vom 7. bis 10. Januar 2020 stattfindet, an Stand 6138, LVCC North Hall, bei einer öffentlichen Testfahrt im Fahrzeug vorführen. Der Hauptkörper des RS-LiDAR-M1Smart ist in einen auf KI basierenden Wahrnehmungsalgorithmus eingebettet, der die Möglichkeiten des LiDAR, herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in ein vollständiges System zum Analysieren und Verstehen von Daten zu verwandeln, in vollem Umfang ausschöpft.

"Der RS-LiDAR-M1 ist die optimale Wahl für die Serienproduktion selbstfahrender Autos und dem mechanischen LiDAR zudem weit überlegen. Je früher das Festkörper-LiDAR eingesetzt wird, desto schneller wird die Produktionsmenge auf das Niveau des Massenmarktes angehoben", sagte Mark Qiu, COO von RoboSense.

Merkmale der RS-LiDAR-M1-Familie:

125 Laserstrahlen mit außerordentlicher Leistung: Der RS-LiDAR-M1 hat einen Sichtbereich von 120°*25° und damit den größten Sichtbereich aller weltweit herausgekommenen Produkte mit MEMS-basiertem Festkörper-LiDAR. RoboSense verwendet 905-nm-Laser bei niedrigen Kosten, die für Fahrzeuge geeignet sind und eine geringe Größe haben, anstelle von teuren 1550-nm-Lasern. Mit einer Reichweite bis 150 Metern bei einem NIST-Zielwert von 10%, was auch der längsten Erkennungsreichweite des MEMS-basierten Festkörper-LiDAR entspricht, überwindet RoboSense gleichzeitig stets die bestehenden Grenzen hinsichtlich der Reichweite.

Weltweit kleinstes MEMS-basiertes Festkörper-LiDAR: bei einem Zehntel der Größe des herkömmlichen mechanischen LiDAR mit 64 Lasern. Der RS-LiDAR-M1 lässt sich problemlos in die Kfz-Karosserie einbauen, ohne Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des Fahrzeugs.

Modulares Design: Die Flexibilität bei Skalierbarkeit und Layout des optischen Moduls bildet die Basis für die nachfolgenden MEMS-basierten LiDAR-Produkte und unterstützt die Anpassung der Produkte an unterschiedliche Anwendungsfälle.

Stabil und zuverlässig: RoboSense hat das Qualitätsmanagementsystem IATF16949 und die ISO26262-Normen zur funktionalen Sicherheit vollständig umgesetzt und dabei die Testanforderungen nach ISO16750 und andere Zuverlässigkeitsspezifikationen für Fahrzeuge zur Verifizierung der RS-LiDAR-M1-Produktreihe kombiniert.

Der RS-LiDAR-M1Smart ist ein umfassendes System mit Sensor-Hardware, KI-Algorithmus für Punktwolken und Chipsätzen, das eine durchgängige Kundenlösung zur Wahrnehmung der Umgebung bietet. Der leistungsstarke KI-Wahrnehmungsalgorithmus von RoboSense versieht den Sensor mit strukturierten, umfassenden Informationen auf semantischer Ebene und legt den Fokus dabei auf die Wahrnehmung bewegter Objekte.

Bestellungen können unter www.robosense.ai/buy oder bei einem Account Manager von RoboSense erteilt werden.

Über RoboSense

RoboSense ist ein weltweit führender Anbieter von LiDAR-Lösungen zur Umgebungswahrnehmung für autonomes Fahren. Seine Technologien kommen häufig in autonomen Logistikfahrzeugen, Bussen und Pkw zum Einsatz. Zu den Partnerunternehmen gehören unter anderem SAIC, BAIC, Baidu, Cainiao Network, JD.com, Samsung, ControlWorks, Aidrivers. Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter: http://www.robosense.ai.

