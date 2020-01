Die Anleger der Wirecard-Aktie blicken auf einen erfreulichen Start in das neue Jahr. Man kann auch sagen, die Käufer haben sich von der Euphorie des Gesamtmarktes anstecken lassen und hastig Wertpapiere nachgefragt. Doch was hat sich an der Beurteilung für das Unternehmen Wirecard, im Vergleich zu 2019, geändert. Nichts! Damit bleiben die Probleme weiter akut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...