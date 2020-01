The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.01.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.01.2020



ISIN Name



CA92847V1058 VITALHUB CORP..

FR0011284991 FUTUREN SA EO 0,10

USU9221J1171 VERSEON (REG.S) DL-,001

US1416651099 CAREER EDUCATION DL-,01

US50218P1075 LSC COMMUNICATIONS DL-,01

US81721M1099 SENIOR HOUSING PROP. SBI

US891906AE92 TOTAL SYSTEM SERV. 18/23