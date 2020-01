04.01.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) scheint auf dem Erholungspfad. Kurstechnisch eine gute Woche, sogar gestern als der Gesamtmarkt Tiefs austestete und 1,25% im Minus schließlich schloss, zeigte Wirecard Stärke und schloss bei 112,90 EUR mit immerhin 0,44% im Plus. Unterstützend wirken zumindest - teilweise - im Hintergrund die Meldungen des Bundesanzeigers, die zeitverzögert die - zumindest ab 0,50% meldepflichtigen - Shortpositionen an der Aktie meldet; gestern gab es einiges an Bewegung für den 02.01.2020: Coatue Management reduzierte ihre Shortposition auf 0,73 %, die sie vorher ...

