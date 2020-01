Unterföhring (ots) - Super Show-Jahresauftakt am SAT.1-Freitag: "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" begeistert mit tollen 12,1 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre). Damit holt die mit dem Grimme Preis ausgezeichnete Fang-Show einen neuen Bestwert.David Odonkor verteidigt als Kapitän mit seinem Team - Jaqueline Schulz (22, Stuntfrau), Luca Ehrmanntraut (23, Turner), Patrick "Peet" Peter (23, Parkour-Athlet) - erfolgreich den Meistertitel. Luke Mockridge geht im dritten Jahr in Folge leer aus. Ob er bei der "CATCH!"-Europameisterschaft am Freitag, 17. Januar, 20:15 Uhr, in SAT.1 mehr Erfolg hat? Folgende Fänger hat er in sein Nationalteam berufen: Silke Sollfrank (22, Parkour-Athletin), Norman Lichtenberg (27, Freerunner) und Patrick "Peet" Peter (23, Parkour-Athlet)."CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen" am Freitag, 17. Januar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf PULS 4 (Österreich)Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 04.01.2020 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionJan IslingerTel. +49 89 9507-1175Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4483489