Der Elektroautohersteller Tesla (WKN: A1CX3T) hat zum Abschluss des Jahres 2019 noch einen schönen Meilenstein erreicht. Tesla startete am 30.12. mit der Auslieferung seines in Shanghai gebauten Model 3. Das ist eine beeindruckende Leistung. Erst vor elf Monaten hat Tesla mit dem Bau seiner neuesten Gigafactory in China begonnen. "Die Fertigung vor Ort in China ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Fähigkeit, den Kunden dort eine wirklich erschwingliche Version des Model 3 zu liefern", ließ Tesla ...

