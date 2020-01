Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 04.01.2020 / 11:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. *1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen* a) Name +------------+------+ |Titel: | | +------------+------+ |Vorname: |Bjørn | +------------+------+ |Nachname(n):|Gulden| +------------+------+ *2. Grund der Meldung* a) Position / Status +---------+--------+ |Position:|Vorstand| +---------+--------+ b) Erstmeldung *3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht* a) Name +-------+ |PUMA SE| +-------+ b) LEI +--------------------+ |529900GRZ2BQY5ZM9N49| +--------------------+ *4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften* a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung +-----+------------+ |Art: |Aktie | +-----+------------+ |ISIN:|DE0006969603| +-----+------------+ b) Art des Geschäfts +----+ |Kauf| +----+ c) Preis(e) und Volumen +---------+-------------+ |Preis(e) |Volumen | +---------+-------------+ |67,55 EUR|31275,65 EUR | +---------+-------------+ |67,60 EUR|60637,20 EUR | +---------+-------------+ |67,65 EUR|102016,20 EUR| +---------+-------------+ |67,70 EUR|101888,50 EUR| +---------+-------------+ |67,75 EUR|205079,25 EUR| +---------+-------------+ d) Aggregierte Informationen +-----------+--------------------+ |Preis |Aggregiertes Volumen| +-----------+--------------------+ |67,6888 EUR|500896,80 EUR | +-----------+--------------------+ e) Datum des Geschäfts +-----------------+ |2020-01-03; UTC+1| +-----------------+ f) Ort des Geschäfts +-----+-----+ |Name:|XETRA| +-----+-----+ |MIC: |XFRA | +-----+-----+ 04.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PUMA SE PUMA WAY 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Internet: www.puma.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 56121 04.01.2020

