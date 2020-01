Obwohl das Börsenjahr 2019 extrem positiv verlaufen ist, fiel die Zahl der deutschen IPOs sehr schwach aus. Im Unterschied dazu gingen in den USA mehrere sehr gehypte Konzerne an die Börse. Die anfänglich sehr große Begeisterung für diese Aktien verpuffte jedoch rapide.? Beyond Meat klettert 156 Prozent am ersten Handelstag - Slack & Zoom mit kurzfristiger Kursexplosion - TeamViewer-Aktie hält sich über dem AusgabepreisFür den deutschen Finanzmarkt war 2019 das schlechteste IPO-Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...