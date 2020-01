Die neue Börsenwoche dürfte beherrscht werden vom Fortgang der Ereignisse rund um den Persischen Golf und wie der Iran wiederum auf die US-Reaktion reagieren wird. Nach dem Angriff auf den Iran-General wächst die Kriegsangst. Dem deutschen Aktienmarkt könnten Experten zufolge deshalb weitere Verluste drohen. Anleger sollten jedoch nicht in Panik verfallen. Ein Wochenausblick. Nachdem der DAX am ersten Handelstag des neuen Jahres noch in Richtung 2019er-Jahreshoch geschnellt war, folgte tags darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...