Fresno, Kalifornien (ots) - Amerikanische Pistazien haben eine hohe Proteinqualität. Basierend auf den DIAAS-Grenzwerten für Proteinqualität (FAO, 2013) können rohe und geröstete Pistazien als hochwertiges Protein angesehen werden. Pistazien enthalten alle 9 essentiellen Aminosäuren, die für die Proteinsynthese erforderlich sind. Sowohl rohe als auch geröstete Pistazien haben eine bessere Proteinqualität als Getreide, Körner und die meisten Hülsenfrüchte wie Bohnen und Erbsen. Dies wurde jetzt erstmals durch das Departement of Animal Sciences der University of Illinois in Urbana-Champaign untersucht. Danach sind Pistazien eine "gute Proteinquelle", basierend auf den Standards die von der US Amerikanischen Lebensmittel- und Arzneibehörde, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) festgelegt wurde. Ausführliche Informationen zu der Studie erhalten Sie unter diesem Link: https://docdro.id/5YzVtgVDie American Pistachio GrowersDie American Pistachio Growers sind ein landwirtschaftlicher Verband, der mehr als 865 Mitglieder vertritt, darunter die Pistazienzüchter, Verarbeiter und Industriepartner in Kalifornien, Arizona und New Mexico. Weitere Informationen finden Sie unter www.AmericanPistachios.de (http://www.AmericanPistachios.de).Pressekontakt:Wiebke Reimersten°east communications GmbHLokstedter Damm 39a22453 HamburgTel. 040-413066-20Mail: wiebke.reimers@teneast.deOriginal-Content von: American Pistachio Growers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103484/4483809