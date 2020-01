Liebe Leser, das Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran geht am Wochenende in eine neue Runde. Die Aktienmärkte dürften daher vorerst nach oben gedeckelt bleiben verbunden mit dem Risiko weiterer Abgaben. Profitieren dürften der Goldpreis - hier wäre eine weitere weiße Wochenkerze wahrscheinlich Richtung 1.600 USD - sowie der Bund-Future mit Ziel 174%. Die Analysen hierzu finden Sie heute in meinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...