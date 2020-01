In der Gentherapie-Forschung zur Behandlung der seltenenen Hämophilie B hat UniQure die Nase vorn - im Fokus steht dabei der Hoffnungsträger AMT-060. Derzeit durchläuft das Programm die Phase 3. Auf dem letztjährigen Meeting der American Society of hematology (ASH) standen jedoch frische Langfristdaten aus der vorangegangenen Phase-2b-Studie im Fokus.Und die können überzeugen. Es traten in einem Jahr nach der Dosierung keine Blutungen bei den in der Studie eingeschlossenen Patienten auf. Zudem musste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...