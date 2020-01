Nach Erfolgen in den USA und Großbritannien denkt Amazon nun offenbar darüber nach, in Deutschlands Fußgängerzonen stationäre Läden zu eröffnen. Das ließ Amazons Deutschland-Chef Ralf Kleber durchblicken. Im Gespräch mit der Welt am Sonntag äußerte sich Amazon-Manager Ralf Kleber zwar vorsichtig, aber doch deutlich. Sein Unternehmen wisse, dass Kunden offline einkaufen und dass sie Vielfalt mögen. Konkreteres wollte er allerdings nicht preisgeben. Mit Popup-Stores Erfahrungen gesammelt Erfahrungen hat Amazon im stationären Handel durchaus, auch in Deutschland. Verschiedentlich hatte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...