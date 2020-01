Wie schon im schwachen DAX-Jahr 2018 schaffte die Adidas-Aktie auch im vergangenen Jahr den Sprung unter die Top 3 im Leitindex. Am Ende des Jahres stand ein Plus von 59 Prozent zu Buche, allerdings erzielte Adidas die Performance vor allem in der ersten Jahreshälfte. Nun steht die Aktie vor einem starken Kaufsignal.Für Adidas läuft es wieder an der Börse. Die Aktie steht kurz vor dem Break auf ein neues Rekordhoch. Das Allzeithoch aus dem August von 296,75 Euro ist nur noch einen Hauch entfernt.

Den vollständigen Artikel lesen ...