Was wohl bei Apple (WKN: 865985) nach dem starken letzten Jahr im Jahr 2020 bevorsteht? Immerhin legte die Aktie 83 % im Jahresverlauf zu - das war die stärkste Performance der Aktie in den vergangenen zehn Jahren. Das ist zum Teil auf das Timing zurückzuführen, da der Markt in den letzten Monaten des Jahres 2018 deutlich gesunken ist, weil damals plötzlich jeder Angst vor einer Rezession hatte. Apple via YCharts Hier sind drei Dinge, die man von Apple im Jahr 2020 erwarten kann. iPhones mit 5G ...

Den vollständigen Artikel lesen ...