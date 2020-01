Mit einer offiziellen Bekanntmachung im Amtsblatt für Brandenburg hat das Landesumweltamt das Genehmigungsverfahren für Teslas geplante Gigafactory in Grünheide offiziell eröffnet. Eine öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt Brandenburgs unterlegt einige bisherige Vermutungen mit Fakten. Geplanter Produktionsstart: Juli 2021 So erfahren wir daraus, dass Tesla seine neue Gigafactory 4 bereits im Juli 2021 in Betrieb nehmen will. Das entspricht in etwa dem schon in China erfolgreich umgesetzten Projektzeitplan, darf aber für deutsche Verhältnisse als mehr als ambitioniert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...