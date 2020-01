Zwei Tage nach dem Tod eines seiner wichtigsten Generäle schafft der Iran erste Tatsachen. Die sind nicht militärischer Natur, zumindest noch nicht. US-Präsident Trump verschärft den Ton.

US-Präsident Donald Trump hat Teheran und Bagdad nach der von ihm befohlenen Tötung des iranischen Spitzengeneral Ghassem Soleimani im Falle von Gegenreaktionen mit Konsequenzen gedroht. Dem Irak stellte Trump bei einem Rauswurf der amerikanischen Soldaten harsche Sanktionen in Aussicht.

Wenn überhaupt, müsste ein Abzug zu den Bedingungen der USA erfolgen, deutete er am Sonntag auf dem Rückflug von seinem Ferienclub in Florida nach Washington vor mitreisenden Journalisten an. Die USA unterhielten eine "sehr einzigartige" Luftwaffenbasis in dem Land, deren Bau Milliarden von Dollar gekostet habe. "Wir gehen nicht, ehe sie uns das erstatten."

Trump bekräftigte auch seine Drohung, im Falle iranischer Attacken auf Amerikaner Militäraktionen gegen Kulturstätten im Iran ins Auge zu fassen. Damit stellte er sich auch gegen Kritiker in den eigenen Reihen, die ein solches Vorgehen als mögliches Kriegsverbrechen nach internationalem Recht werten.

Der Iran hat Vergeltung für Soleimani geschworen, der am Freitag unweit des Bagdader Flughafens durch eine US-Drohne getötet wurde. Soleimani kommandierte die Al-Kuds-Brigaden und war Architekt der regionalen Militärstrategie des Iran in Irak, Syrien und Libanon.

Erste Auswirkungen hat die US-Aktion nun auf die Atompolitik. Teheran fühle sich nicht länger an die im Nuklearpakt von 2015 festgehaltenen Beschränkungen gebunden, zitierte das Staatsfernsehen am Sonntag aus einer Stellungnahme der Regierung von Präsident Hassan Ruhani.

