Einen weiteren erheblichen Schub hat der gerade seit 2018 zunehmend angeheizte globale Konsolidierungswettlauf in der internationalen Duftstoff- und Aromabranche nun sehr aktuell am 16.12.2019 erhalten. An diesem Tag gab der momentan weltweit zweitgrößte Duft- und Aromastoffhersteller INTERNATIONAL FLAVOURS & FRAGRANCES / IFF (US4595061015) seine geplante Fusion mit der Ernährungssparte des weltführenden Spezialchemiekonzerns DUPONT DE NEMOURS (= Dupont Nutrition) bekannt. Mit einem neuen Unternehmenswert von rd. 45 Mrd. USD sowie einem Jahresumsatz von rd. 11 Mrd. USD entsteht dadurch der weltgrößte Hersteller von Duft- und Nahrungszusatzstoffen. Jedoch ist für einen direkten Vergleich zu den weiteren 3 Weltmarktführern für Aroma- und Duftstoffe, GIVAUDAN (CH0010645932), SYMRISE (DE000SYM9999) sowie der nicht börsennotierten Genfer FIRMENICH INTL. SA, Vorsicht geboten und muss hierbei genau differenziert werden.

