Wie häufig etwas spät - aber zuverlässig. Die Aktienquote der Deutschen erreicht zur Zeit etwa 10,8 bis 11 % nach 10,3 % in 2018. Bis zur alten Spitze von 12,9 % im Zuge des Börsenganges von Deutsche Telekom ist noch etwas Platz. Für 2020 sind 11,5 bis 12 % nicht unwahrscheinlich, wenn die Debatte um Altersvorsorge via Aktieninvestments wirklich ins Rollen kommt. Das wird spannend!



