Das wird für alle Aktionäre in diesem Jahr spannend, so wie es bereits in den ersten zwei Tagen vorgeführt wurde: Erst hui, dann pfui und in dieser Woche muss sich zeigen, wie nachhaltig die weitere Tendenz an den Märkten einzuordnen ist. Klarheit besteht jedenfalls nicht. Alle Ökonomen sind sich uneinig darüber, was mit den Zinsen passiert. Alle Techniker sind sich uneinig darüber, wo die Ziele liegen. Wir machen das gleiche wie vor zwölf Monaten: Wir steuern völlig selbstständig was im vergangenen Jarh zu 100 % richtig war. Lesen Sie die Actien-Börse 01/2019!



