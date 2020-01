Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Marke für Surf-Lifestyle-Sandalen treibt ihren internationalen Wachstumsplan voranREEF Lifestyle, LLC, eine führende Surf-Lifestyle-Premiummarke, gab heute bekannt, dass REEF mehrere neue Vertriebsvereinbarungen mit führenden Vertriebspartnern für Schuhwerk in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) abgeschlossen hat, darunter die folgenden:- Brandfusion Holland, BV (Niederlande, Belgien und Luxemburg)- Quality Brands GmbH (Deutschland, Österreich, Schweiz undFrankreich)- A. Georgoudas OE (Griechenland)- Audes Group S.R.L. (Italien)- I.A. IL Ltd. (Israel)- ALBION 1879 SL (Spanien und Portugal)- Unify Brand Partnerships, Ltc. (Vereinigtes Königreich und Irland) Mike Jensen, President der Marke REEF, kommentiert die Vereinbarungen mit den folgenden Worten: "REEF freut sich sehr, mit jedem dieser Premium-Distributoren für Schuhwerk und Bekleidung als Partner auf dem EMEA-Markt zusammenarbeiten zu können. Wir sind zuversichtlich, dass jeder dieser Geschäftspartner dazu beitragen wird, auch in Zukunft tiefgreifende Kundenloyalität und hochwertiges Wachstum für die Marke REEF zu schaffen".Informationen zu REEFDie Marke REEF wurde 1984 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Surf- und Strandkultur mit der Welt zu teilen. Heute konzentriert sich die globale Schuhmarke darauf, Verbraucher rund um den Erdball über die gemeinsame Liebe zum ungezwungenen Beach-Lifestyle einzubinden. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.reef.com. REEF Lifestyle, LLC ist ein Portfoliounternehmen bestimmter Tochtergesellschaften von Charlesbank Capital Partners, LLC.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1061219/REEF_grows_into_the_UK.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1061232/REEF_Logo.jpgPressekontakt:REEF LifestyleLLC Kontakt: Mike JensenPresidentmike.jensen@reef.com+1.760.431.2310. Mike MateyVice President Marketingmike.matey@reef.com+1.760.431.2384.Original-Content von: REEF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140043/4484117