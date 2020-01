TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten belastet die Aktienmärkte in Asien und Australien zwar auch am Montag. Allerdings hat der Verkaufsdruck deutlich nachgelassen, einige Börsenindizes liegen sogar im Plus. Auslöser der Spannungen war die Tötung von Kommandeur Kassim Soleimani der iranischen Al-Kuds-Brigaden durch einen US-Raketenangriff in Bagdad in der vergangenen Woche. Zwar verschärft sich der Konflikt zwischen den Kontrahenten USA und Iran, unmittelbare Gewaltausbrüche sind aber bislang ausgeblieben. Der Iran ist nun auch formell aus dem Atomabkommen ausgetreten, dieses galt aber bereits zuvor als tot.

"Auch wenn die geopolitischen Spannungen weiter zunehmen, gibt es im neuen Jahr an der Börse viel Grund, optimistisch zu sein - vielleicht zu viel", sagt Leiter Aktienstrategie Chris Harvey von Wells Fargo Securities.

In Tokio fallen die Verluste besonders heftig aus. Dort gibt es allerdings Nachholbedarf wegen der Feiertagspause in der Vorwoche. Der Aktienmarkt leidet auch unter der starken Aufwertung des Yen. Er ist wegen der geopolitischen Spannungen als Fluchthafen wie üblich stark gesucht. Der US-Dollar geht bei 108,06 Yen um nach Wechselkursen über 108,84 Yen im Hoch der Vorwoche. Das ist der niedrigste Stand seit Ende Oktober. Der Nikkei-225 fällt um knapp 2 Prozent auf 23.195 Punkte.

In China zeigen sich die Börsen uneinheitlich: Der Composite in Schanghai steigt um 0,7 Prozent, der HSI in Hongkong gibt dagegen 0,5 Prozent ab. Die chinesische Kernlandbörse profitiert etwas vom Caixin-Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungsgewerbes. Er sank zwar, blieb aber klar im Expansionsbereich. In Hongkong kletterte das Konjunkturbarometer kräftig, blieb aber klar im Kontraktionsbereich. Inmitten der anhaltenden Proteste in Hongkong hat die chinesische Regierung nun ihren hochrangigsten Vertreter in der Sonderverwaltungszone abberufen.

Die wegen der Nahostspannungen weiter steigenden Ölpreise stützten den australischen Markt, wo der S&P/ASX-200 knapp im Plus schloss. Woodside legten um 1,7 Prozent zu, Santos um 2,1 und Oil Search gar um 2,4 Prozent. Der Preis der global gehandelten Ölsorte Brent klettert über die 70-Dollarmarke. Auch in Hongkong bleiben Ölwerte auf der Überholspur: CNOOC steigen um 3,2 Prozent, PetroChina um 2,2 und Sinopec um 1,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.735,70 +0,03% +0,77% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.184,66 -2,00% -- 07:00 Kospi (Seoul) 2.157,59 -0,87% -1,82% 07:00 Schanghai-Comp. 3.093,59 +0,32% +1,42% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.289,45 -0,57% +0,86% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.220,89 -0,55% +0,50% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.596,19 -0,94% +1,42% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,1162 +0,0% 1,1161 1,1157 -0,5% EUR/JPY 120,62 +0,2% 120,33 120,47 -1,1% EUR/GBP 0,8534 -0,0% 0,8534 0,8511 +0,8% GBP/USD 1,3080 +0,1% 1,3073 1,3106 -1,3% USD/JPY 108,06 +0,2% 107,81 107,97 -0,6% USD/KRW 1165,95 +0,7% 1165,95 1166,88 +0,9% USD/CNY 6,9655 +0,0% 6,9655 6,9714 +0,0% USD/CNH 6,9738 +0,1% 6,9688 6,9710 +0,1% USD/HKD 7,7760 -0,0% 7,7792 7,7805 -0,2% AUD/USD 0,6938 +0,0% 0,6937 0,6955 -1,0% NZD/USD 0,6650 -0,0% 0,6653 0,6669 -1,2% Bitcoin BTC/USD 7.513,51 +2,3% 7.344,76 7.216,26 +4,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,38 63,05 +2,1% 1,33 +5,4% Brent/ICE 70,30 68,60 +2,5% 1,70 +6,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.574,84 1.552,39 +1,4% +22,45 +3,8% Silber (Spot) 18,42 18,06 +2,0% +0,35 +3,2% Platin (Spot) 989,00 984,60 +0,4% +4,40 +2,5% Kupfer-Future 2,79 2,79 0% 0 -0,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2020 01:15 ET (06:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.