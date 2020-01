Dem CEO von Adidas wird viel zugetraut. Unter anderem auch, dass er in schwierigen Marktphasen das Renditeziel von Adidas aufrecht erhalten kann. Die Märkte stehen durch zunehmende, geopolitische Turbulenzen vor einer volatilen Phase, in der Rorsted in den Augen der Marktteilnehmer für kontinuierliches Wachstum sorgen wird.Das geschätzte Gewinnwachstum pro Aktie im Zeitraum von 2019 bis 2022 beträgt im Durchschnitt rund 14% und relativiert somit das hohe erwartete KGV von 29,34 für das Jahr 2019. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...