Steigende Umsätze und ein durch eine sukzessiv zunehmende Gewinnmarge überproportional anziehender Gewinn prägten über die letzten Jahre die Entwicklung des Sportartikel-Konzerns adidas. Geht es nach den Analysten, werden die Gewinne auch im Jahr 2020 zulegen. Aber die Luft dürfte dennoch angesichts des abflauenden Wachstums der Weltwirtschaft dünner werden. Hinzu kommt die Belastung durch das COVID-19-Virus. adidas meldete bereits Anfang Februar, dass man dessen Auswirkungen im asiatischen Raum zu spüren bekomme.

Es scheint, als wäre der Spielraum der Aktie nach oben damit überschaubar, angesichts eines derzeitigen Kurs/Gewinn-Verhältnisses, das auf Basis der durchschnittlichen 2020er-Gewinnschätzungen mit etwa 26 am oberen Ende dessen liegt, was in den vergangenen Jahren für die Aktie üblich war. Auf der anderen Seite dürfte die Ertragskraft des Unternehmens stark genug bleiben, um den Kurs nach unten abzufedern. Eine große, nachhaltige Abwärtswende in den kommenden Wochen ist keine der wahrscheinlicheren Varianten. ...

