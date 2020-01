Der Jahresauftakt war und ist von Volatilität geprägt. Der Start am Donnerstag gelang bestens. Über ein Prozent konnte das deutsche Aktienbarometer am ersten Handelstag zulegen. Die Dynamik blieb auch am zweiten Handelstag erhalten. Allerdings ging es am Freitag in die andere Richtung. Der Dax gab die Gewinne vom Vortag wieder ab. Per Saldo waren die ersten beiden Handelstage ein Null Summen Spiel. Lesen Sie im ersten Marktkompass des Jahres wie es jetzt weitergeht.

ISIN: DE000DB4CAV7, DE0008469008, XC0009655157

Den vollständigen Artikel lesen ...