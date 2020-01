WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat im November deutlich höhere Umsätze erzielt. Die Erlöse seien im Monatsvergleich real, kalender- und saisonbereinigt um 2,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Das ist der stärkste Anstieg seit Anfang 2019. Analysten hatten im Mittel nur einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Umsätze real um 2,8 Prozent. Nominal legten die Umsätze im November im Monatsvergleich um 2,1 Prozent und im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zu.



Für das Gesamtjahr 2019 meldete das Bundesamt einen Anstieg der Umsätze in Einzelhandel um real 2,9 Prozent./jkr/mis