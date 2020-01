Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen zunächst keine Aktivitäten am Primärmarkt auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Morgen aber werde die Bundesfinanzagentur ein inflationsgeschütztes Papier mit Fälligkeit April 2030 um 0,5 Mrd. EUR aufstocken und am Mittwoch komme es zur Emission einer neuen 10-jährigen Anleihe um fünf Milliarden Euro. Die Renditen seien in den letzten Handelstagen nach starken Schwankungen deutlich gestiegen. Zwar sei die Entwicklung in den USA ähnlich, der Renditespread habe sich aber im Trend weiter eingeengt. (06.01.2020/alc/a/a) ...

