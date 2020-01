Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Zum Jahresende hat die zuletzt lahmende Inflationsdynamik in Deutschland noch einmal zulegen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gemäß der Vorabschätzung am vergangenen Freitag seien sowohl der nationale Verbraucherpreisindex (CPI) als auch der für europäische Zwecke genutzte HVPI im Dezember um 0,5% bzw. 0,6% gg. Vm. angestiegen. Dies habe zusammen mit positiven Basiseffekten bei den Energiepreisen dazu beigetragen, dass sich die Jahresraten für die beiden Indices von 1,1% bzw. 1,2% auf jeweils 1,5% erhöht hätten und gleichzeitig das über den Jahresverlauf zu beobachtende Auseinanderlaufen der Inflationsmaße überwunden zu sein scheine. ...

