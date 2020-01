FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Schaeffler -Papiere haben am Montag die Stabilisierung seit dem Jahreswechsel fortgesetzt. Der Kurs rückte am Morgen um 0,7 Prozent vor, das Papier war damit größter Gewinner im SDax der kleineren Börsentitel.



Angetrieben wurde die Kurserholung durch eine Studie der US-Bank JPMorgan: Die Automobilbranche kann demnach optimistisch ins Jahr 2020 blicken. Die Autobauer hätten beim Gewinn die Talsohle durchschritten. Analyst Jose Asumendi zog daher ein positives Fazit für die Schaeffler-Aktie und hob sie auf "Overweight" an.



Hinter den Aktien des Automobilzulieferers auf Rang zwei im SDax lagen die Papiere des Branchennachbarn Jost Werke mit einem Plus von 0,6 Prozent. Sie waren von JPMorgan ebenfalls auf "Overweight" hochgestuft worden./ssc/bek/fba







dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX