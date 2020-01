Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung in Deutschland zeigt sich zu Beginn des neuen Jahres nach einer jüngsten Erhebung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) erneut gedämpft. Das HDE-Konsumbarometer erreichte laut den Angaben im Januar einen neuen Tiefststand. "Damit hält die negative Entwicklung der Verbraucherstimmung in den letzten Monaten weiter an", erklärte der Verband. Wesentliche Auslöser für die jüngste Eintrübung seien eine zurückgehende Anschaffungsneigung sowie sinkende Einkommenserwartungen der Konsumenten.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt sei weiterhin gut, allerdings zeigten sich immer mehr Verbraucher von Ankündigungen zum Stellenabbau bei großen Unternehmen beeindruckt. Die Verbraucherstimmung sei aber im Januar nach dem Weihnachtsgeschäft traditionell immer etwas gedämpfter. "Insgesamt ist die Verbraucherstimmung weiterhin auf einem hohen Niveau, allerdings zeigt der Trend der letzten Monate nach unten", betonte der HDE. Auch wenn der private Konsum der wichtigste Wachstumstreiber in Deutschland bleibe, seien von ihm damit in den nächsten Monaten keine starken Impulse zu erwarten.

Das monatlich erhobene HDE-Konsumbarometer basiert nach Angaben des Verbandes auf einer Umfrage unter 2.000 Personen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und anderen konsumrelevanten Faktoren. Es bildet dabei nicht das aktuelle Verbraucherverhalten ab, sondern die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2020 04:20 ET (09:20 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.