Der Kursverlauf der Hanseyachts-Aktie signalisiert eine ausgemachte Flaute. Seit Februar geht es in einer engen Spanne seitwärts. Das war nicht immer so. 2017 hatte der Sportbootehersteller starken Rückenwind. Die Notierungen sprangen in deutlich zweistellige Regionen. Mittelfristig ist dieses Niveau wieder erreichbar. Sogar kurzfristig...

Den vollständigen Artikel lesen ...