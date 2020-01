Gold-Calls: 310% Gewinn mit Chance auf mehr

Am 23.12.19 wurde an dieser Stelle ein Szenario erstellt, wie Privatanleger mit Long-Hebelprodukten von einem Anstieg des Goldpreises (ISIN: XC0009655157) auf bis zu 1.517 USD profitieren könnten. Damals wurde eine Feinunze Gold im Bereich von 1.484 USD gehandelt. Nach dem Goldpreisanstieg auf mittlerweile 1.576 USD befinden sich die im Szenario präsentierten Produkte bereits mit bis zu 310 Prozent im Plus.

Für Anleger, die auch nach dem Kurssprung der vergangenen Tage von einer Fortsetzung des Goldpreisanstieges ausgehen, könnte sich auch jetzt noch eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.550 USD

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf den Goldpreis mit Basispreis bei 1.550 USD, Bewertungstag 4.3.20, BV 0,1, ISIN: DE000GA7MX85, wurde beim Goldpreis von 1.577 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,119 USD mit 4,60 - 4,63 Euro gehandelt.

Kann der Goldpreis in spätestens einem Monat seinen Höhenflug auf 1.610 USD ausweiten, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 5,92 Euro (+28 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.539 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.539 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UD10YW0, wurde beim Goldpreis von 1.577 USD mit 3,43 - 3,44 Euro taxiert.

Gelingt dem Goldpreis der Anstieg auf die Marke von 1.610 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 6,34 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.525 USD

Der SG-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.525 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SR57SQ9, wurde beim Goldpreis von 1.577 USD mit 4,79 - 4,80 Euro quotiert.

Bei einem Goldpreisanstieg auf 1.610 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 7,59 Euro (+58 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de