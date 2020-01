Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einem risikofreudigen Jahresauftakt am gestrigen Donnerstag ist die Stimmung durch die Verschärfung des Konflikts zwischen USA und Iran gekippt, so die Deutsche Börse AG.Die gezielte Tötung eines hochrangigen iranischen Generals durch US-Militär schüre die Sorgen vor einer Eskalation in der Golfregion. "Damit haben sich die frommen Hoffnungen auf ein ruhiges Jahr 2020 schon nach kurzer Zeit verflüchtigt", erkläre Chefstratege Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...