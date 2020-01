06.01.2020 - Die ehemalige STARAMBA SE (ISIN: DE000A1K03W5) jetzt NEXR Technologies SE (ISIN: DE000A1K03W5) ist nach der Querelen im November nicht mehr so im Fokus, "sowieso alles verloren?" Jetzt macht man operativ von sich reden. Zumindest "traut" man sich wieder nach Außen aufzutreten und Neuheiten auf der CES zu präsentieren. Man "präsentiert vom 07. bis 10. Januar auf der International Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas mit dem Fusion III die nächste Evolutionsstufe des 3D-Scanners 3D INSTAGRAPH(R). Gleichzeitig gibt das Unternehmen einen Einblick in die Innovationskraft seiner ...

