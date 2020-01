Während der Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Aktienkurse in den Keller schickt, steigt der Goldpreis auf ein Siebenjahreshoch. Öl ist so teuer wie zuletzt im Mai 2019.6. Januar 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit der gezielten Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA ist die gute Laune am Aktienmarkt erst einmal dahin. Befürchtet wird eine militärische Eskalation im Nahen Osten. Am Montagmorgen liegt der DAX nur noch bei 12.977 Punkten, knapp 2 Prozent im Minus. Schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...