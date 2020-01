Fusion Gold Ltd. gab kürzlich bekannt, dass es eine definitive Vereinbarung mit Battery Mineral Resources Corp. unterzeichnet hat, in deren Rahmen Fusion durch eine unternehmenseigene Tochtergesellschaft alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Battery Mineral Resources Corp. erwerben wird. Dabei werden die Tochtergesellschaft und Battery Mineral fusionieren.



Aktionäre von Battery werden eine Fusion-Aktie für jede Battery-Aktie erhalten; dabei wird Battery zu einer Tochtergesellschaft von Fusion.



Im Rahmen der Transaktion möchte Fusion zudem eine Aktienkonsolidierung auf einer Basis von 1:2 durchführen. Außerdem wird Fusion hierbei seinen Namen zu Battery Mineral Resources Inc. oder einem ähnlichen Namen ändern.



Die Transaktion soll voraussichtlich vor oder am 15. März 2020 abgeschlossen werden.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de